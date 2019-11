Fylkeslegen undersøker helsevesenet etter drapet i Florø

innenriks

– Vi vil undersøke om og korleis helsetenestene har vore inne i denne saka. Vi har ingen konkret mistanke om svikt, men alvoret i saka tilseier at vi bør undersøke kva for ei rolle helsetenestene har hatt her, skriv fylkeslege Helga Arianson i ei tekstmelding til Bergens Tidende.

Om kvelden fredag 16. november skal ein 27 år gammal mann ha knivdrepe ei kvinne (51) i ein bustad i Florø.

Natta før opplevde folk nær åstaden mannen som skremmande. Han skal ha sprunge etter ei heimehjelp og prøvd å ta seg inn i ein privatbustad.

Same dag som kvinna vart drepen, skal 27-åringen ha vorte kontakta av lege på bakgrunn av opplysningane til politiet. Det opplyste kommuneoverlege Jan Helge Dahle i Florø til BT måndag. Ifølgje Dahle vart mannen tilboden helsehjelp fredag.

