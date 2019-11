Gjenopptakingskommisjonen bemannar opp for å handtere Nav-skandalen

innenriks

I eit brev til Justisdepartementet ber kommisjonen om 1,1 millionar kroner for å dekke dei auka kostnadene.

– Vi har bedt om ei ekstra løyving fordi det blir ganske mykje meir arbeid på oss. Vi har tilsett to juristar på eit halvt års engasjement, seier leiar for Gjenopptakingskommisjonen Siv Hallgren til NTB.

Førebels er det anslått at mellom 50 og 80 personar er uskuldig dømde etter å ha tatt med seg trygdeytingar til andre EØS-land. Saka er no til vurdering hos Riksadvokaten som eventuelt sender dei vidare til Gjenopptakingskommisjonen.

– Vi har tatt høgde for at sakene kjem til oss, seier Hallgren, som også understrekar at det er mogleg at saker blir sende til ankebehandling i staden for gjenopptaking.

Til vanleg behandlar kommisjonen mellom 150 og 170 saker på eit år.

Utpå nyåret

Hallgren anslår at dei første Nav-sakene kan komme i januar, og at det vil strøyme på med fleire i tida som følgjer.

– Vi har sett av ein ekstra dag på møtet til kommisjonen i mars, kor det er mogleg at vi kan rekke å få behandla ei større mengde Nav-saker, seier ho.

I tillegg til sakene som blir sendt over frå Riksadvokaten, kan òg privatpersonar krevje sakene sine tatt opp att. Så langt har dette allereie vorte gjort i fem saker som blir knytte til Nav-komplekset.

Dersom kommisjonen bestemmer at sakene skal takast opp att, går dei tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Dermed kan det gå fleire månader før uskuldig dømde til slutt blir frikjente og eventuelt får erstatning.

Prioritert

I slutten av oktober sende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) brev til både Gjenopptakingskommisjonen, Domstoladministrasjonen og Statens sivilrettsforvaltning og bad dei gi beskjed dersom dei trong meir ressursar for å handtere Nav-saka.

– Eg har tillit til at sakene får naudsynt prioritet i alle ledd, og at dei blir behandla på ein god og forsvarleg måte i den vidare oppfølginga, skreiv han.

Domstoladministrasjonen opplyser til NTB at dei førebels ikkje har bedt om meir middel, men at det kan bli aktuelt seinare.

Statens sivilrettsforvaltning kan komme til å handtere erstatningskrav i samband med skandalen. Det er ikkje kjent om også dei treng auka løyvingar.

I byrjinga av november lova regjeringa 40 millionar kroner ekstra til Nav og 5 millionar kroner ekstra til Trygderetten for å handtere trygdeskandalen.

(©NPK)