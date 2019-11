Kallmyr: – Fengsling av unge kriminelle blir vurdert for sjeldan

innenriks

Tysdag diskuterte statsråden ungdomskriminalitet med leiinga i Oslo politidistrikt for andre gong på éin månad.

– Den viktigaste førebygginga er at ungdomskriminaliteten blir oppklart og at den som har gjort kriminaliteten, får ein reaksjon, seier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NTB.

– Viss ikkje ungdomsstraff fungerer, så må ein dessverre ty til fengselsstraff, seier Kallmyr.

– Vurderer fengsling for sjeldan

Justisministeren har allereie opna for ytterlegare tre fengselsplassar for ungdom på Eidsberg fengsel i Østfold. Det finst allereie åtte slike fengslingsplassar for barn under 18 år i Noreg.

Delen under 18 år som ikkje er registrerte med lovbrot i Oslo, har lege jamt på 97 prosent i fleire år. Samtidig har delen unge gjengangarar i hovudstaden auka frå 88 i 2015 til 182 i fjor.

Justisministeren har ei klar meining om kvifor delen unge gjengangarar har auka.

– Det som ofte har vore utfordringa er at vi ikkje har vore raske nok til å gi ein reaksjon, og at eg trur at ein for sjeldan har vurdert fengsling, seier Kallmyr.

– Komplekst

Personar under 18 år gjorde i fjor 2.951 straffbare forhold, opp frå 2.116 i 2014.

– Denne ungdomskriminaliteten er kompleks. Vi opplever alt frå auka grad av naskeri frå kjøpesenter til gjentatt, grov vald i den andre enden, seier politimeister Beate Gangås i Oslo politidistrikt til NTB.

Politimeisteren er samd med Kallmyr i at reaksjonar tilpassa ungdommane er ein viktig del av det førebyggjande arbeidet mot ungdomskriminaliteten i Oslo.

Politiet og Justisdepartementet diskuterer no om ei lovendring bør vurderast for å kunne opne for ei tilpassa straff til barn under 18.

– Dersom ein gjer seg skuldig i kriminalitet, skal det vurderast straff, og helst ei straff som bidrar til vedkommande ikkje gjer seg skuldig i ny kriminalitet, seier Gangås.

