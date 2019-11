Litauen avviser at Noreg har gitt noko tilbake for Frode Berg-lauslating

innenriks

Det kjem fram i eit intervju president Gitanas Nauseda har gitt til VG. Presidenten blir spurd om Noreg har tilbode Litauen noka form for tenester eller kompensasjon for arbeidet med å få Frode Berg utlevert, men dette blir avvist blankt:

– Det har aldri vore nokon diskusjon om kompensasjon. Det var aldri heller intensjonen min å få noko tilbake. Dette gjorde vi for å hjelpe ein nær alliert og for å kunne halde fram det gode forholdet mellom landa, seier presidenten.

I intervjuet opnar han òg opp om prosessen som leidde fram til utvekslingsavtalen som fekk norske Frode Berg og to litauiske spiondømte lauslate i Russland førre veke, i byte mot at Litauen slapp fri to russiske spiondømte.

Så seint som i sommar skal Russland ikkje ha vore villig til å akseptere ei utveksling av tre mot to. Forhandlingane skal ha vore tøffe.

– Det gjekk fleire veker. Men så kom russarane tilbake. Dei hadde no ombestemt seg, og var klare til å akseptere forslaget vårt, seier Nauseda.

Han opplever løysinga på saka som vinn-vinn-vinn-situasjon både for Russland, Litauen og Noreg.

– For meg var det viktigaste å hjelpe familiane, som har lide tungt gjennom desse åra. Det var viktig for dei litauiske familiane, men også for den norske familien, seier han til avisa.

