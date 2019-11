Nav-skandalen: Regjeringa fekk beskjed allereie i 2017

innenriks

Også regjeringsadvokaten fekk tilsendt den viktige dommen i EU -domstolen som slo fast at Noreg ikkje kan stille krav om at nordmenn må opphalde seg i Noreg for å få sjukepengar eller arbeidsavklaringspengar, skriv Aftenposten.

Noreg valde i 2015 å intervenere i ei sak mellom Storbritannia og ei engelsk kvinne, Mrs. Tolley, som mista sine trygdeytingar etter at ho flytta til Spania på byrjinga av 2000-talet. Men saman med den britiske staten tapte Noreg saka i EU-domstolen. Som partseigar i søksmålet vart Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det same vart Arbeids- og sosialdepartementet og Utanriksdepartementet.

Denne dommen er no blant grunnlaget som Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) i oktober i år legg til grunn for at det ikkje lenger kan stillast krav til nærvær i Noreg.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 heldt Noreg likevel fram å handheve si tolking av regelverket. Etter den tid har 22 menneske vorte dømde til fengsel med bakgrunn i feil lovtolking.

Hos Regjeringsadvokaten seier Ketil Bøe Moen at Noregs innlegg i den britiske saka frå 2017 handla om noko anna enn kva som er tilfelle for Nav-saka no.

– Det norske innlegget rører ikkje dei spørsmåla som no blir diskuterte i det såkalla Nav-komplekset, skriv han til Aftenposten.

