Norsk IS-mistenkt angrar på brev til UD

innenriks

– Eg har førebudd ein nødbag til meg og sonen min. Eg har pakka ned dei mest essensielle tinga som kan vere nyttig viss ein er på rømmen eller må flykte, seier Kausar til NRK.

28-åringen er internert i leiren al-Roj nordaust i Syria. Leiren ligg like utanfor tryggingssona Tyrkia ønsker å opprette inne i Syria. Den kurdiskdominerte militsgruppa SDF kontrollerer området. Nyleg oppsøkte eit lokalt journalistteam bærumskvinna på vegner av NRK.

I fjor skreiv 28-åringen eit brev til norske styresmakter der ho bad om hjelp til å komme til Noreg. No seier Kausar at ho likevel ikkje vil tilbake, og at ho angrar på brevet til UD.

– Brevet vart skrive i hui og hast og i desperasjon. Eg forventar ikkje noko hjelp frå norske styresmakter. Eg ønsker heller ikkje å bidra til prosessen om å få oss nordmenn returnert til Noreg, seier Kausar.

28-åringen seier ho ser på Noreg som «siste utveg». Ho vil heller til Pakistan, der foreldra hennar er fødde.

– Det er enklare å praktisere islam i Pakistan enn i Noreg. Eg forlét Noreg fordi eg ville dra til ein stad der eg kunne praktisere islam med full fridom.

Kausar reiste til Syria i august 2014. 28-åringen er mistenkt av PST for deltaking i ein terrororganisasjon. Ho legg ifølgje NRK ikkje skjul på at ho har vore medlem av gruppa. Viss Noreg tar henne og sonen tilbake, reknar ho med å bli straffa.

– Det eg har gjort, blir sett på som eit lovbrot, og eg innrømmer det. Eg må ta konsekvensane av vala mine. Det er ikkje noko eg prøver å springe vekk frå, seier Kausar.

(©NPK)