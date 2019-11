Ap: Ropstad tar feil når han seier homoterapi er forboden

innenriks

– Det statsråden seier er feil, det har vi sett i til dømes VGs dokumentar. Organisert praksis av homoterapi, er lov i dag. Og det må slutte. Det er livsfarleg for barn og unge. Derfor må vi ha eit forbod, sa Arbeidarpartiets Kari Henriksen i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

Ho ville vite kvifor barne- og familieministeren ikkje vil støtte ei utgreiing om å forby såkalla konverteringsterapi.

– Eg tar sterkt avstand frå konverteringsterapi. Eg meiner det er forboden i dag. Dei overgrepa, den valden, terapien og behandlinga som skadar folk, er forboden. Det må vi kjempe mot, sa Ropstad (KrF).

Han understreka at han er opptatt av å løfte trusfridommen, og viste dessutan til at ingen trussamfunn som har ytra seg i saka, har sagt at dei ønsker å gjennomføre terapi for å få folk til å endre legning.

– Grunnen til at vi ikkje ønsker eit forbod mot konverteringsterapi, er at det er forboden i dag.

Bakgrunnen for debatten er eit forslag frå Ap i Stortinget om å forby homoterapi.

