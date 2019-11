Boktilboda strøymer på til Frode Berg

innenriks

– Det har komme mange førespurnader. Alle dei store forlaga ein har høyrt om pluss nokon til, seier Bergs advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Berg har vore tydeleg på at han ønsker å fortelje historia si, og at han planlegg å skrive bok.

– Derfor må eg spare noko krut, sa han under pressekonferansen på tysdag, med tilvising til at han ønskte å halde igjen ein del detaljar.

Den spiondømte nordmannen vart råda av den russiske advokaten sin til å skrive dagbok medan han sat i FSB-fengselet Lefortovo i Moskva. Notata vil truleg bli ein del av forteljinga.

Om Berg sjølv skal skrive boka, eller om han skal få bistand av ein medforfattar, er ikkje bestemte.

– Vi har ikkje rokke å vurdere det. Det er mykje å tenkje gjennom, og Frode vil bruke den tida han treng, seier Risnes.

Reiser snart heim

Ifølgje advokaten er det framleis ein god del detaljar frå historia til Berg som ikkje er kjent.

– Det er òg ein del som Frode har unngått å seie fordi han er i tvil. Han vil vere sikker på at han ikkje seier noko feil, seier Risnes.

Berg oppheld seg framleis på ein ukjend stad i austlandsområdet. Han vil gjerne reise heim til Kirkenes ganske raskt – truleg gjer han det neste veke, ifølgje advokaten.

– Han gler seg veldig til det. Han ønsker å snakke med folk, både støttespelarar og eventuelle kritikarar. Det er eit lite miljø, og han vil gjerne snakke om kva som har skjedd, seier Risnes.

Advokaten seier det har komme mange positive reaksjonar etter pressekonferansen tysdag, men at det òg lèt til at folk forstår at 64-åringen treng å kvile ut og derfor ventar på å ta kontakt.

Håpar på snarleg EOS-møte

Det har ikkje vore nokon ytterlegare kontakt mellom Berg og E-tenesta, og Risnes meiner det truleg ikkje vil vere behov for det heller.

No vil Berg prioritere å møte EOS-utvalet, som er kontrollorganet til Etterretningstenesta på Stortinget.

Tidspunkt er førebels ikkje avtalte, men Berg håper møtet kan finne stad neste veke før han reiser til Kirkenes.

Leiar Svein Grønnern i EOS-utvalet har stadfesta at dei allereie har jobba med undersøkingane sine i lengre tid.

Om funna deira blir lagt fram som ein eigen rapport for Stortinget, eller om det vil inngå i den årlege statusrapporten, er ikkje kjente.

– Berg er veldig innstilte på å snakke med dei. Utvalet er veldig viktig fordi det er den offisielle evalueringa, det skal vere ein nøytral og upartisk gjennomgang, seier Risnes.

Knapp kommentar frå E-sjefen

E-sjefen Morten Haga Lunde kommenterte i knappe ordelag Frode Berg-saka onsdag.

«Sjef Etterretningstjenesten har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg-saken», skriv Lunde i ei pressemelding.

Han vil vente på konklusjonen frå utvalet og seier at han utover dette ikkje vil kommentere saka ytterlegare.

Politisk etterspel

Spørsmåla om kva slags etterspel Berg-saka vil få, har byrja å komme. SV-leiar Audun Lysbakken har etterlyst ein debatt om E-tenesta og korleis ein opptrer i grensesamfunnet Kirkenes og Sør-Varanger.

Hårek Elvenes i Høgre er samd i at undersøkingane frå EOS-utvalet både er nødvendige og særs viktige for Stortinget.

– Frode Berg svarte på ein del spørsmål, men opna samtidig for nye spørsmål, mellom anna om det betydelege nærværet til etterretninga i Kirkenes. Det i seg sjølv er særs alvorleg, seier Elvenes.

