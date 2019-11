Dømde Nav-offer kan måtte vente lenge på erstatning

innenriks

I eit brev som setteriksadvokat Henry John Mæland har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, heiter det at «saksbehandlingstida for slike erstatningskrav er lang».

I brevet gjer Mæland det klart at det vil vere opp til politikarane å avgjere om det skal etablerast eit ekstraordinært regime for uriktig domfelte i Nav-sakene.

– Ikkje aktuelt

Men det har ikkje regjeringa til hensikt å gjere, opplyser statssekretær Vegard Einan til NTB.

– Den som har vorte domfelt i ei straffesak og som seinare blir frifunnen etter gjenopning, har i utgangspunktet rett til erstatning frå staten for økonomisk tap og ikkje-økonomiske belastningar strafforfølginga har påført. Det er derfor ikkje aktuelt å opprette ei ekstraordinær erstatningsordning for uskuldig dømde Nav-brukarar, slår Einan fast.

Han peikar på at det er Justisdepartementet som har ansvar for reglane om erstatning etter strafforfølging.

Lang prosess

Det er Statens sivilrettsforvalting som behandlar krav om erstatning. Før ein kan søke, må ein likevel formelt ha vorte frikjent i rettsapparatet.

Det er Gjenopptakingskommisjonen som avgjer om ei sak skal takast opp att. Viss ja, går saka tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Dermed kan det gå mange månader før uskuldig dømde til slutt blir frikjente og kan starte erstatningsprosessen.

Til no er det kjente at 85 personar kan ha vorte uskuldig dømde for Nav-svindel.

Krav om erstatning skal først rettast til det politidistriktet som har etterforska saka. Politiet skal deretter uttale seg om kravet før det blir oversendt Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

– SRF vil prioritere å behandle desse sakene straks dei kjem til oss, heiter det på nettsidene til forvaltninga.

Det lukkast ikkje NTB onsdag å få kontakt med SRF og få svar på kor lang tid slik behandling erfaringsmessig tar.

Anna tilnærming

Arbeids- og sosialdepartementet har likevel valt ei anna tilnærming når det gjeld erstatningssakene der det ikkje er idømd straff.

– Her vurderer Arbeids- og sosialdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet ei særskild erstatningsordning for å sikre ei rask behandling av desse sakene, opplyser Einan.

Gjenopptakingskommisjonen varsla tysdag at dei har tilsett to nye juristar for å handtere den auka mengda saker i samband med trygdeskandalen. Dei har òg bedt Justisdepartementet om 1,1 millionar kroner ekstra til å dekke auka kostnader.

