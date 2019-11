Eigaren av Morris-kjeda har søkt om konkursvern

innenriks

Ifølgje E24 er det Nordea, den største kreditoren, som har kravd at selskapet søker om konkursvern og gjer ein nyemisjon for å hente inn minst 40 millionar svenske kroner, i tillegg til at hovudeigaren stiller med same sum.

Morris har 41 butikkar og 294 tilsette i Noreg. Talet på butikkar i Noreg har vorte redusert dei siste åra.

Det er likevel i Sverige at Venue Retail Group verkeleg slit med å tene pengar, skriv E24. I Sverige var underskotet sist rekneskapsår 27,3 millionar svenske kroner, medan det i Noreg vart eit overskot på 2,7 millionar kroner.

Venue Retail Group-aksjen hadde ved 11-tida fall over 30 prosent på børsen i Stockholm.

