Elvestuen pressa om hemmeleghald

Då klima- og miljøministeren møtte til munnleg spørjetime i Stortinget onsdag, pressa både Arbeidarpartiet og Senterpartiet han om regjeringa sitt hemmeleghald rundt den nye klimaplanen, som skal sendast inn til EU innan nyttår.

Men Elvestuen spelte ned tydinga av klimaplanen, som blir utarbeidd på frivillig basis som del av den nye klimaavtalen som er kommen på plass mellom Noreg og EU.

– Dette er først og fremst ein statusrapport, sa han.

Den ordentlege klimaplanen kjem først til neste år, ifølgje Elvestuen.

– Det er den som er viktig for den framtidige klimapolitikken dei neste ti åra for Noreg.

Elvestuen viste til at eit omfattande arbeid no er i gang i departementa for å førebu planen som skal leggast fram neste år. Denne planen vil òg bli lagt fram for Stortinget for endeleg vedtak.

– Dette er ein omfattande prosess som vil gi store moglegheiter i fleire ledd for ulike interessegrupper, sivilsamfunn og andre til å komme med innspela sine, seier Elvestuen til NTB.

Dokumentet som skal sendast inn til EU før nyttår, blir derimot mindre omfattande.

