Fleire får døy heime i staden for på sjukehus

innenriks

Den ideelle, katolske stiftelsen har i 40 år drive såkalla heimehospice for døyande pasientar i Oslo.

– I år har vi ein kraftig auke i pasientar som døyr heime, seier fagansvarleg Saskia Berdahl i Fransiskushjelpen.

Så langt i år har 73 av Fransiskushjelpens pasientar døydd i eigen heim, ein auke på 28 prosent frå heile fjoråret. Talet vil med all sannsyn auke ytterlegare før året er omme, anslår stiftelsen.

Berdahl meiner det er fleire årsaker til at fleire døyr heime etter eige ønske. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker at fleire skal få moglegheita til dette, i staden for å døy på sjukehus. Ifølgje Berdahl har kompetansen hos dei heimebaserte tenestene i kommunen auka, samtidig som fleire uttrykker ønske om å døy heime.

– Vi veit at det kjem ein eldrebølgje. Truleg vil vi halde fram med å oppleve ein auke i heimedød, seier Berdahl i ei pressemelding.

