Forskarar bekymra for hytter i område med villrein

Ifølgje Nationen fryktar forskarane at bygginga kan bidra til å splitte opp leveområdet til reinen endå meir.

– Hjortedyr generelt, og reinsdyr meir spesielt, har eit vidt spekter av responsar på forstyrringar. Mellom anna unngår dyra heilt eller delvis å bruke område der dei blir forstyrra – slik at ein over tid taper viktige beiteareal og trekkruter, seier forskar Olav Strand ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Ved inngangen til 2019 var det ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert 6.293 fritidsbygg i fjellområde som er definerte som spesielt viktige for villrein. 123 av desse er bygde dei siste fem åra. Det er om lag 35.000 villreinar i fjellområda i Sør-Noreg.

