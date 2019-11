innenriks

Det viser nye prognosar frå Norske Felleskjøp.

Totalt ligg årets kornavling 11 prosent over snittet dei siste fem åra, noko som gjer at behovet for å importere korn blir mindre enn vanleg. Det er òg mykje meir korn i år enn i fjor, då store delar av avlingane på Austlandet vart øydelagde av tørke.

(©NPK)