Kyrkja skal undersøke om LHBT-tilsette blir diskriminert

Den omfattande undersøkinga skal bli send ut i månadsskiftet januar/februar 2020.

– Kyrkjeleg tilsette med LHBT-identitet melder om utfordringar på arbeidsplassen. Dette er alvorleg for kyrkja, seier Eleanor Brenna, som leiar Kyrkjerådets LHBT-utval.

Dei tilsette vil bli spurde om erfaringar frå rekrutteringsprosessar, samarbeid mellom ulike grupper tilsette og også frivillige, opplevd diskriminering knytt til legning, kultur for usemje og endringar etter Kyrkjemøtets vedtak om vigselsliturgi i 2017.

Undersøkinga omfattar alle tilsette i Den norske kyrkja, både i dei kyrkjelege fellesråda, bispedømma og Kyrkjerådet. Ho vil bestå av djupneintervju blant eit utval tilsette, og dessutan masseundersøking blant alle tilsette.

Kyrkjerådets utval for LHBT – lesbiske, homofile, bifile og tranpersonar – vart nedsett på møtet i rådet i september i fjor og skal jobbe ut 2020.

– Eg er veldig glad for at denne undersøkinga no skal gjennomførast. Dette vil gi oss viktig kunnskap om korleis det er å vere kyrkjeleg medarbeidar med LHBT-identitet. Ikkje minst er det viktig for oss som arbeidsgivar å ha slik kunnskap. Kyrkja skal vere ein trygg og inkluderande arbeidsstad – for alle, seier leiar Kristin Gunleiksrud Raaum i Kyrkjerådet.

