Undersøking: Veljarane har sprikande haldning til homofilt samliv

Tysdag vart det kjent at Høgre, Venstre og Frp køyrer over KrF i den såkalla homoterapi-saka, og at kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) varslar lovutgreiing for å stanse konverteringsterapi.

I KIFO-undersøkinga frå mai, som ikkje spør spesielt om konverteringsterapi, spriker òg meiningane blant veljarane til regjeringspartia, skriv Vårt Land.

64 prosent av KrFs veljarar er usamd i ein påstand om at det ikkje er noko gale i likekjønna sex, medan berre 0,8 prosent av Venstres veljarar svarer det same. Blant Høgre og Frps veljarar meiner høvesvis 9,1 og 21,3 prosent at homofilt samliv er ugreitt.

KrFs Jorun G. Lossius stiller spørsmål ved om KIFO-undersøkinga er relevant i konverteringsterapidebatten og påpeikar at han ikkje spør spesifikt om konverteringsterapi.

– KrFs standpunkt i saka om konverteringsterapi er ei prinsipiell avgjerd. Ho handlar ikkje om teologi eller samlivsetikk, seier ho til avisa.

– Ein kan ha eit teologisk syn på homofili og ha ulikt standpunkt i den politiske diskusjonen om konverteringsterapi, held ho fram.

