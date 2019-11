22-åring dømd til psykisk helsevern for drapsforsøk

innenriks

Dommen fall i Oslo tingrett torsdag.

Knivstikkinga skjedde tidleg på kvelden 13. desember 2018. Den tiltalte har forklart at han høyrde stemmer i hovudet, og at desse fortalde at nokon skulle drepe han. Knivofferet jobba som sjåfør for Kolonial.no og leverte varer i ein av dei andre leilegheitene i bygarden der 22-åringen bur. Omtrent samtidig med matleveransen skal den tiltalte ha høyrt at det ringde på døra, og då dette skjedde for andre gong, skal han ha gått ut med ein kniv.

– Han har vidare forklart at dette var fordi stemmene i hovudet hans sa at det var den som skulle drepe han, som ringde på, og at han måtte forsvare seg, heiter det i dommen.

Offeret i 30-åra fekk ein 10 centimeter brei stikkskade i magen, og han vart sjukmeld i fleire månader etter knivangrepet.

Dei sakkunnige har konkludert med at den tiltalte blir antatt å ha vore psykotisk då knivstikkinga skjedde. 22-åringen har forklart at han handla i nødverje.

– Det er openberra at oppfatninga til tiltalte av ein nødsituasjon ikkje hadde noko fundament i det verkelege livet, men utelukkande kom av vrangførestillingane hans med stemmer i hovudet. Tiltalte knivstakk fornærma uprovosert og utan grunn, slår retten fast.

