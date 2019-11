Ambulansekaprar varetektsfengsla i fire veker

innenriks

Ifølgje orskurden frå Oslo tingrett torsdag blir den sikta underlagd brev- og besøksforbod i heile perioden.

Forsvararen til den sikta nekta for behovet for denne restriksjonen, men fekk ikkje gehør for dette. Ifølgje retten er det mellom anna omstende som tilseier at saka omfattar eit større nettverk, og retten trur den sikta utan restriksjonar vil kontakte andre involverte i saka og øydelegge prov.

– Dette sjølv om sikta har avgrensa med kunnskap om kva for opplysningar politiet har over dokumenta er klausulerte. Retten viser òg til forklaringa til aktor om at politiet er komme langt på veg i informasjonsinnhenting omkring forholda ved ambulansekøyringa, men at hendingsgangen føre dette førebels er lite klarlagt, heiter det i orskurden.

32-åringen som kapra ein ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober i år, er sikta for fem drapsforsøk under køyringa.

– Han er sikta for drapsforsøk, og det gjeld eit eldre ektepar og ei mor med barnevogn med tvillingar, sa politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til VG onsdag.

