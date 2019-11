Berre éi sak om kontantytingar hos Sivilombodsmannen

innenriks

Det skriv sivilombodsmann Aage Thor Falkanger i eit brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ombodsmannen har no gjennomgått arkiva for å kartlegge om det ligg saker der som kan ha relevans for trygdeskandalen. Oversikta viser at det er registrert 355 klager hos Sivilombodsmannen som gjeld Trygderetten, men at få av desse klagene gjeld eksport av kontantytingar ved sjukdom.

Sivilombodsmannen har éi sak til behandling. Ho gjeld pleiepengar til ein person som er busett i Polen.

Ei anna klage vart avvist i 2018. Den saka gjaldt arbeidsavklaringspengar ved flytting til Spania.

Trygdeskandalen gjeld feilpraktisering av reglane for eksport av kontantytingar ved mellombelse opphald i utlandet. Nav meiner praksis derimot har vore rett for personar som har meldt flytting til utlandet.

