Edvard Hoem vann heidersprisen under Bragepris-utdelinga

– Heidersprisvinnaren har skrive uforgløymelege portrett av menneske, livet og virket deira, og han har ei eiga evne til å skildre gleda og slitet i all slags arbeid, heiter det i grunngivinga frå juryen, for kvifor Edvard Hoem vann heidersprisen i år.

70 år gamle Hoem debuterte som forfattar i 1969, og har sidan den gong skrive ei lang rekke romanar, dikt, skodespel, biografiar og annan litteratur.

– Årets heidersprisvinnar har rokke mykje, og har ein svært imponerande produksjon bak seg, som romanforfattar, dramatikar, samlediktar og Shakespeare-gjendiktar, skriv juryen i grunngivinga.

Heidersprisen går, ifølgje juryen, til ein person eller institusjon som i kraft av gjerninga som forfattar eller omsetjar har bidratt til å auke spreiinga av, eller forståinga av, litteratur, eller til å betre kvaliteten på norsk skriftkultur.

Det er dette juryen meiner at Hoem har gjort, for å gjere seg fortent til prisen.

Boka «Draumar betyr ingenting» av Ane Barmen vann Brageprisen i kategorien beste barne- og ungdomsbok.

– Draumar betyr ingenting viser stor innsikt i korleis sorga kan opplevast som einsam fordi livet for andre går vidare – men for den som sørgjer, får alt ein annan farge, skriv juryen i grunngivinga for kvifor Barmen vann.

Boka «Axel. Fra smokken til ovnen» vann Brageprisen for beste sakprosabok.

Teikneserieversjonen av Hamsuns «Sult» av Martin Ernstsen vann Brageprisen i open klasse.

Nina Lykke fekk Brageprisen i kategorien skjønnlitteratur for boka «Full spredning».

