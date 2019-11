Frode Berg blir ønskt som vitne i spionsøksmål mot staten

innenriks

Atle Berge er direktør for Ølen Betong, og meiner at norske etterretningsoffiserar fleire gonger prøvde å rekruttere tilsette i firmaet til å bli informantar i Russland, skriv TV 2.

Berge er sjølv tidlegare skulda for spionasje og utvist frå Russland i ti år. No førebur han søksmålet sitt mot staten, der han søkjer eit betydeleg erstatningsbeløp etter at Ølen Betong måtte gi opp verksemda i Murmansk.

Berge har bedt om eit møte med spiondømte Frode Berg, som førre veke vart utlevert til Noreg. Direktøren meiner at saka hans står sterkare no etter det Frode Berg har fortalt i samband med verving frå etterretningshald.

– Han har svart på nokon av dei tinga som regjeringsadvokaten har nekta for. Han har gitt bevis for at verving går føre seg. I retten må vi sannsynleggjere at dette faktisk har gått føre seg. No har vi fått det eine beviset etter det andre, seier Berge.

Frode Berg har sagt at han vart pressa av etterretningstenesta til å utføre oppdrag i Russland. Han vart arrestert og fengsla i Moskva for snart to år sidan. I april vart han dømd til 14 år i fengsel for spionasje, før han altså vart utlevert til Noreg førre veke.

