Fylkesmannen vil ha ny utgreiing av Vardafjell

Det er i eit svar på ei ny høyring frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) at fylkesmannen no tar orde for ei ny konsekvensutgreiing av vindmølleparken. Tidlegare har òg fylkesrådmannen bedt om det same, skriv Stavanger Aftenblad.

NVE har ein ny detaljplan for den planlagde utbygginga ute på høyring etter endringar i prosjektet. Fylkesmannen påpeikar at området er attraktivt for hubro, at endringane vil medføre at fleire bli ramma av støyen frå vindmøllene og at det ikkje er laga eit såkalla worst casestudie.

– Dei endringane som er søkte om og godkjente etter gjeldande konsekvensutgreiing, fører til eit vesentleg endra risikobilde mellom anna når det gjeld støy, skuggekast, iskast og kollisjonsrisiko for fugl, står det i høyringssvaret frå Fylkesmannen.

Førre veke demonstrerte motstandarar av vindkraftanlegget ved å låse inngangen til anleggsområdet. Dei har òg demonstrert i Oslo mot utbygginga.

