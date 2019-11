Kallmyr: Trygdeeksport vart ikkje vurdert av lovavdelinga

innenriks

Det kjem fram i eit svarbrev frå justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.

– Ut frå det departementet har kunna bringe på det reine, har lovavdelinga ikkje vore lagd føre spørsmålet om eller greidd ut behovet for endringar i opphaldskravet for dei aktuelle ytingane i folketrygdlova som følgje av innhaldet i trygdeforordningane slik desse er gjennomførte i norsk rett, skriv Kallmyr.

– Lovavdelinga har heller ikkje gitt frå seg noka tolkingsutsegn om forholdet mellom reglane i folketrygdlova og inkorporasjonsforskrifta, heiter det vidare.

Fekk utkast i 2012

Kallmyr viser generelt til at det enkelte departementet har ansvar for lovgivinga «innenfor sine ansvarsområder», medrekna for gjennomføringa av EØS-regelverk i norsk rett.

Men samtidig kjem fram det at Arbeids- og sosialdepartementet 16. mars 2012 sende eit utkast til ny forskrift om «inkorporasjon av de nye trygdeforordningene i EØS-avtalen» til departement det gjaldt, også Justisdepartementet.

– Det materielle innhaldet i den underliggande forordninga, eller forholdet mellom forordning artikkel 21 og reglar med opphaldskrav i folketrygdlova, vart ikkje omtalte i oversendingsbrevet eller i svaret frå Justis- og beredskapsdepartementet, skriv Kallmyr torsdag.

22. oktober

Statsråden skriv at departementet hans for første gong vart orientert om saka i eit etatsstyringsmøte hos Justis- og beredskapsdepartementet 22. oktober 2019.

På spørsmål om kva som kunne vore gjort annleis i saka, viser Kallmyr til granskingsutvalet som regjeringa har sett ned for å undersøke saka.

Trygdeskandalen blir på nytt tema når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité møtest torsdag ettermiddag.

(©NPK)