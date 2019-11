Lotteritilsynet ber politiet om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem

innenriks

Det er ifølgje Bergens Tidende første gong i Lotteritilsynets historie at dei går så langt som å melde nokon til politiet for ulovleg pyramideverksemd. Saka vart meld 1. oktober.

Lyoness-systemet opererer òg under namna MyWorld, Lyconet og Cashback World. Lotteritilsynet vedtok allereie i 2018 at Lyoness «umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge».

Årsaka var at tilsynet meinte det i realiteten er snakk om eit ulovleg pyramidesystem, der meir enn halvparten av inntektene kjem frå verving av medlemmer. Advokatane til Lyoness prøvde å få omgjort vedtaket, men nådde ikkje fram.

Lotteritilsynet ønsker ikkje å fortelje kva det er som no gjer at dei har valt å gå til politiet. Men i oktober sa seniorrådgivar Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet til BT at dei hadde fått tips om at det framleis føregår ulovleg verksemd i Lyoness-systemet i Noreg, trass i pålegg frå styresmaktene.

Tilsynet opplyser at dei har bede om «etterforskning av straffbare forhold knyttet til lotterilovens paragraf 16 om ulovlig 'pyramidelignende omsetningssystem'»

Advokat Bernt Heiberg stadfestar i ein e-post til BT at MyWorld Nordic AS og Lyconet International AG er melde. Han skriv at selskapa er overraska over meldinga frå Lotteritilsynets, «da man har søkt en åpen dialog med tilsynet».

(©NPK)