MDG med 20 milliardar til klimatiltak – skattar og avgifter betaler

innenriks

– Essensen i MDGs skatte- og avgiftspolitikk er at vi bruker skattane til sterk sosial omfordeling, og vi bruker avgiftene for å sikre «ureinar betaler»-prinsippet, seier MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

Ho la torsdag fram det alternative 2020-budsjettet til partiet.

MDG vil bruke 3 milliardar på å starte prosessen med å reinse dei store punktutsleppa i norsk industri. Partiet set 1,8 milliardar kroner inn i eit fond for å støtte elektrifisering av næringstransport, eit klimafond på 200 millionar til landbruk og styrke Enova med 5,2 milliardar. Det siste tiltaket gir rom for å bruke 3 milliardar kroner til å gjere ferjer, fiskebåtar og skip utsleppsfrie.

– Vi er det einaste partiet som viser korleis vi kan kutte 60 prosent utslepp innan 2030, seier Bastholm.

For å få råd til dette ser MDG for seg å hanke inn 10 milliardar kroner på ei heil ny flyseteavgift. Å auke bensin- og dieselavgifta med 5 kroner per liter vil gi inntekter på vel 6 milliardar kroner.

Samtidig innfører partiet ein særskatt på oljeinntekter som totalt vil gi 7,2 milliardar i inntekter. MDG doblar i tillegg CO2-avgifta på sokkelen, noko som vil gi 11,8 milliardar inn i statskassa.

MDG hankar òg inn omkring 4 milliardar i auka inntektsskatt og formuesskatt, men understrekar at alle med inntekt under 600.000 vil få mindre skatt med opplegget til MDG.

Nokon av inntektene vil òg bli brukte på ei ny klimapåskjønningsordning for folk, der klimavennlege val blir påskjønte direkte i form av kontantutbetalingar.

