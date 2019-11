MDGs klimatiltak blir betalte med 31 milliardar i auka skattar og avgifter

innenriks

– Essensen i skatte- og avgiftspolitikken til MDG er at vi bruker skattane til sterk sosial omfordeling, og vi bruker avgiftene for å sikre «ureinaren betaler»-prinsippet, seier MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

Ho la torsdag fram det alternative 2020-budsjettet til partiet.

MDG vil bruke 3 milliardar på å starte prosessen med å reinse dei store punktutsleppa i norsk industri. Partiet set 1,8 milliardar kroner inn i eit fond for å støtte elektrifisering av næringstransport og styrker Enova med 5,2 milliardar for å gjere ferjer, fiskebåtar og skip utsleppsfrie.

– Vi er det einaste partiet som viser korleis vi kan kutte 60 prosent av utsleppa innan 2030, seier Bastholm.

31 milliardar

For å få råd til dette ser MDG for seg å hanke inn 10 milliardar kroner på ei heilt ny flyseteavgift. Føresetnaden er at flytrafikken berre blir redusert med 5 prosent. Å auke bensin- og dieselavgifta med 5 kroner per liter vil gi inntekter på vel 6 milliardar.

Samtidig innfører partiet ein særskatt på oljeinntekter som totalt vil gi 7,2 milliardar i inntekter. MDG doblar i tillegg CO2-avgifta på sokkelen, noko som vil gi 11,8 milliardar inn i statskassa.

MDG hankar òg inn omkring 4 milliardar i auka inntektsskatt og formuesskatt, men understrekar at alle med inntekt under 600.000 vil få mindre skatt med opplegget til MDG.

Nokre av inntektene vil bli brukte på ei ny klimapåskjønningsordning, der klimavennlege val blir påskjønte direkte i form av kontantutbetalingar.

Totalt skjerper MDG skattar og avgifter med over 31 milliardar kroner.

Stor avstand

Samarbeidsdiskusjonen på raudgrøn side blir meir og meir aktuell fram mot 2021. Bastholm understreka torsdag at MDG berre har avvist samarbeid med Frp.

– Budsjettet kan sjå ut til å vere ei knallhard profilering av MDGs kjernesaker, meir enn ein invitasjon til samarbeid?

– Dette er først og fremst ei framsyning av korleis statsbudsjettet ville sett ut viss vi fekk bestemme, seier Bastholm til NTB.

Spesielt i oljepolitikken er avstanden stor mellom MGD og spesielt Ap og Sps lovnad om å ikkje endre rammevilkåra for oljenæringa.

– Det er mykje rørsle i oljepolitikken. Fleire av ungdomspartia har flytta seg veldig mykje. AUF har vedtatt utfasing på 15 år, seier Bastholm, som ikkje er redd for å skuffe sine eigne med kompromiss i eit eventuelt samarbeid.

– Sannsynlegvis får vi ikkje til alt på olje samtidig.

– Fjernt frå røyndommen

MDG-budsjettet møtest ikkje overraskande med sterke reaksjonar frå Høgre og Frp.

– Store delar av budsjettet er totalt fjernt frå røyndommen. Det viser berre at MDG framleis ikkje er i stand til å levere tiltak som effektivt kuttar klimagassutslepp utan å ramme vanlege folk og næringsliv hardt, seier Frps Terje Halleland.

Han meiner MDG-budsjettet berre vil gi utflagging av norske bedrifter og dermed berre flytte utslepp til andre land og ramme verdiskapinga hardt.

Høgres Helge Orten, som leier transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, kallar MDGs miljøpolitikk gammaldags. Han reagerer på at partiet vil stanse utbygginga av nye motorvegprosjekt.

– Avgrensar vi folks rørslefridom og moglegheita bedriftene har til å få fram varene, avgrensar vi òg verdiskapinga og evna vår til å gjennomføre det grøne skiftet, seier han.

