Nærings- og fiskeridepartementet opprettar lokalkontor på Svalbard

Departementet opprettar to stillingar, som skal ha som oppgåve å forvalte all statseigd land på øygruppa. Staten eig nesten 99 prosent av all jorda på Svalbard.

– For departementet er det ein fordel at grunnforvaltarane bur og jobbar på grunnen dei forvaltar, skriv næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Dei to tilsette skal ifølgje pressemeldinga jobbe med juridiske spørsmål knytt til eigarskapen til staten på Svalbard. Dei tilsette skal etter planen vere på plass i april 2020.

– Eg trur ikkje det har skjedd før at vi legg til grunn at tilsette i departementet lærer seg å køyre snøscooter eller at dei må kunne bruke våpen for å sikre seg mot isbjørn. Dette er stillingar som skil seg litt ut, skriv Isaksen i pressemeldinga.

