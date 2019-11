Nav ventar framleis låg arbeidsløyse

innenriks

Som del av arbeidsstyrken vil den registrerte arbeidsløysa halde seg stabil på 2,2 prosent i 2020 og 2021, viser Navs ferske arbeidsmarknadsprognose.

– Noreg er framleis inne i ein moderat oppgangskonjunktur, men vi ventar at veksten i norsk økonomi spaknar dei neste to åra. Dette vil innebere at veksten i sysselsetjinga spaknar, og at talet på heilt ledige aukar svakt fram til 2021, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Dei sesongjusterte tala viser at talet på heilt ledige har gått ned med 3.900 i 2019. Talet registrerte heilt ledige vil gå ned frå 65.500 i gjennomsnitt i fjor til 63.000 i år, ifølgje Nav-prognosen. Dette svarer til ei arbeidsløyse på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent i fjor. For 2020 og 2021 ventar Nav i snitt 63.000 og 64.000 heilt ledige, som svarer til 2,2 prosent av arbeidsstyrken begge åra.

Samtidig ventar direktoratet at sysselsetjinga vil auke sakte framover. I gjennomsnitt vil det vere 34.000 fleire sysselsette i 2021 enn i år, ifølgje prognosen.

Nav trur veksten i norsk økonomi vil spakne neste år og peikar på at oljeinvesteringane går ned. Veksten i bustadinvesteringar spaknar, og prognosen legg òg til grunn lågare vekst i eksporten.

