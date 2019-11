To av dei sikta i kongekrabbe-saka i varetekt

innenriks

Ifølgje iFinnmark er dei to varetektsfengsla gitt brev- og besøksforbod i to av vekene. Krava om fengsling vart behandla av Indre Finnmark tingrett som kontorforretning, altså utan at partane var til stades i retten.

Advokat Vidar Zahl Arntzen er forsvarar for den eine mannen, som er fødd på 1960-talet. Forsvararen opplyser at klienten ikkje har motsett seg varetekt, men ønsker ikkje å kommentere saka elles. Forsvararen til den andre, ein mann fødd på 1970-talet, har ikkje svart på førespurnadene frå lokalavisa.

Politiet har avdekt det dei meiner er eit nettverk som har selt ulovleg kongekrabbe for millionar.

– Det er snakk om kongekrabbe med ein omsetningsverdi for fleire millionar kroner som skal vere fanga og omsett ulovleg, heitte det i ei pressemelding onsdag.

Ifølgje politiet har krabbane vorte selde over heile landet.

