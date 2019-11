Trygdeskandalen: SV og Ap etterlyser møtereferat

innenriks

– Det kjem til å bli sendt ganske mange spørsmål, men det er hovudsakleg spørsmål som er stilt frå Ap og SV, seier saksordførar Eva Kristin Hansen (Ap) etter møtet i komiteen torsdag.

– For kvar dag som går, verkar det veldig spesielt at ingen har snakka saman og veit kva andre har halde på med. Vi vil rett og slett ha meir innsyn, seier ho.

Hansen seier det er praktiske årsaker til at ikkje heile komiteen stiller seg bak alle dei nye spørsmåla.

– Ingen var usamde i spørsmåla, men dei hadde ikkje fått gått grundig nok gjennom dei, seier ho.

Vil ha referat

Tysdag neste veke skal datoen setjast for ei høyring i saka. Komiteen håper høyringa kan haldast før jul.

– Vi treng framleis å få referat og nedteikningar frå møta om denne saka. Det har ikkje departementet gitt oss, sjølv om vi bad om det, i første spørsmålsrunde. Dei har heller ikkje grunngitt det, seier Freddy André Øvstegård i SV til NTB.

Møta han snakkar om, er møte mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Nav og andre etatar som har handla om trygdesaka.

EU-dom

Eitt av dei nye spørsmåla handlar om ein mykje omtalt dom frå EU-domstolen, som regjeringa fekk i 2017, om trygdeytingar i EØS ved flytting. Noreg engasjerte seg spesielt i saka.

– Vi registrerer at arbeidsministeren i media ikkje vil vurdere eller svare på kva den kan ha betydd, seier Øvstegård.

Hauglie hadde dette svaret då NTB spurde om dommen frå EU-domstolen onsdag:

– Vurderinga vår var at den saka ikkje var relevant for denne saka. Den saka vi diskuterer no, er om du kan ha med deg ytingar mellombels.

