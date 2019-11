Elvestuen vil halde av klimakvotar

innenriks

Det kjem fram i nysalderinga av statsbudsjettet for 2019.

Klimakvotane vil bli henta frå den norske potten som elles ville ha vorte auksjonert ut til bedrifter i EU-kvotesystemet ETS.

No skal dei i staden overførast til ein eigen lukka konto. Der skal Noreg halde dei i reserve for å kunne bruke dei til å gjere opp for utslepp av klimagassar i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor.

Klima- og miljødepartementet grunngir grepet med uvisse om kor store dei norske klimautsleppa faktisk vil bli. Noreg ligg ikkje an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som blir ført i dag, og utrekningane til departementet viser at Noreg risikerer å sleppe ut 12 millionar tonn CO 2 for mykje samla sett over dei kommande ti åra.

Viss Noreg skjerper klimainnsatsen og faktisk når utsleppsmålet, kan kvotereserven derimot slettast.

– Regjeringas avgjerd vil altså ikkje føre til at dei samla utsleppa aukar, men kan tvert imot føre til overoppfylling av klimamålet, forklarer Elvestuen i ei pressemelding.

Med dagens kvotepris vil overføringa bety at Noreg går glipp av auksjonsinntekter på 160 millionar kroner i året.

(©NPK)