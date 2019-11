Frist for nye grenser for svevestøv utsett for andre gong

innenriks

Prosjektet der Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere innskjerpingar i kor mykje svevestøv som skal vere tillate, skulle vore klart innan 1. juni. Regjeringa utsette fristen til 1. november, men no er den utsett igjen til 1. april neste år, skriv Dagsavisen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gjorde tysdag greie for situasjonen i Stortinget. Han forklarte dei utsette fristane med val av meir avanserte metodar for å setje nye grenseverdiar. Dette blir stadfesta av Miljødirektoratet.

Dette opplever Miljøpartiet Dei Grøne som aktiv trenering.

– Eg trur dette handlar om ei regjering som synest det er viktig at folk skal kunne bruke bilen så mykje dei vil og utan restriksjonar, og at regjeringa òg er imot reguleringar, seier MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm.

I Klima- og miljødepartementet blir MDGs påstandar avvist på det sterkaste.

– Det er fagetatane sjølv som har bedt om utsett frist for å sikre den faglege kvaliteten. Dersom MDG verkeleg meiner at fagetatar som Miljødirektoratet driv «aktiv trenering» for at folk skal kunne «bruke bilen utan restriksjonar», viser dei ein oppsiktsvekkande mangel på tillit til den faglege integriteten til dei fremste miljøekspertane våre. Slike konspirasjonsteoriar frå MDG kan eg vanskeleg ta på alvor, seier statssekretær Sveinung Rotevatn (V).

