Kallmyr grip ikkje inn mot instruks frå Politidirektoratet

– Brenning av Koranen er ikkje straffbart. Det er det klare utgangspunktet, seier Kallmyr til Resett.

Han vil likevel ikkje gripe inn mot Politidirektoratet.

– Eg registrerer at påtalemakta likevel meiner at ei slik handling kan skli over til å utgjere hatkriminalitet. Påtalemakta er uavhengig og må gjere vurderingane sine. Det er likevel viktig å understreke at ytringsfridommen skal stå sterkt, og at religionskritikk er ein viktig del av ytringsfridommen, seier justisministeren.

Han understrekar at han tar «sterk avstand fra SIANs påfunn om å ville brenne Koranen og ellers de holdninger de står for».

Politidirektør Benedicte Bjørnland sende fredag førre veke ut ein såkalla operasjonsordre til alle politidistrikt der det spesifikt står at politiet skal motverke skjending av Koranen, skreiv Filter nyheter onsdag kveld. Ordren kom dagen før Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) demonstrerte i Kristiansand laurdag 16. november.

Redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen vart sjølv offer for drapstruslar frå ekstreme miljø då han som redaktør for Magazinet valde å trykke ein faksimile av Jyllands-Postens Muhammed-karikaturar i januar 2006. Han er kritisk til Politidirektoratet og seier til Nettavisen at han trudde han ikkje ville sjå denne typen haldningar frå styresmaktene etter karikaturstriden.

– Det er oppgåva åt ordensmakta å verne ytringsfridommen. Her går dei heller inn og avgrensar ytringsfridommen, seier Selbekk til Nettavisen.

