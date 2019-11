Over tusen år gammalt skip funne på Edøy i Smøla

innenriks

– Dette er eit funn som har både nasjonal og internasjonal tyding, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

Arkeologane frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) brukte georadar for å finne skipet.

– Skipet er viktig for vår felles historie. Noreg og Møre og Romsdal har eit stort ansvar i å forvalte funnet. No må vi finne den rette måten å behandle det på, seier Elvestuen.

Skipet vart funne under kartlegginga av Edøy, gjennom prosjektet «Ein bit av historia», der Møre og Romsdal fylkeskommune sit i førarsetet.

– Oppdaginga er heilt unik og på linje med Tuneskipet. Dette er eit fantastisk funn som understrekar kva for ein sentral posisjon denne øya har hatt i historia, seier arkeolog Arve Nytun i fylkeskommunen.

Edøy ligg ved skipsleia til Trondheim, der Harald Hårfagre utkjempa to sjøslag like ved, for å vinne kongemakta i Noreg på slutten av 800-talet.

Området er svært rikt på kulturminne, mellom anna Kulisteinen, der namnet ‘Nóregi', for først gong er nemnt i norske kjelder.

– Det er for tidleg å seie noko sikkert om dateringa av skipet, men vi veit at det meir enn 1.000 år gammalt, seier arkeolog Knut Paasche.

(©NPK)