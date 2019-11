Regjeringa ønsker ikkje å selje fleire Telenor-aksjar no

innenriks

Det kjem fram i samband med framlegginga av eigarskapsmeldinga fredag.

Regjeringa har sidan 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statleg eigarskap i Telenor ASA frå 53,97 til 34 prosent.

Heilskapleg vurdering

– Fullmakta har vore ubrukt, og regjeringa ser etter ei heilskapleg vurdering ikkje behov for å forlenge ho, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjonar som kan innebere ein reduksjon av statleg eigardel i Telenor, vil regjeringa vurdere dette på vanleg måte og eventuelt legge saka fram for Stortinget, heiter det.

Grunngivinga for eigarskapen i Telenor er å halde oppe eit leiande teknologi- og industriselskap med hovudkontorfunksjonar i Noreg. Målet til staten som eigar er høgast mogleg avkasting over tid.

Vidarefører andre fullmakter

Regjeringa har fullmakter frå Stortinget til å redusere statleg eigarskap heilt eller delvis i teknologiselskap Ambita AS, Baneservice AS, entreprenøren Mesta AS og eigedomsselskapet Entra ASA, og desse blir vidareført. I Entra er eigarskapen allereie redusert gjennom børsnotering og sal av aksjar.

I samband med statsbudsjettet for 2020 bad regjeringa Stortinget om fullmakt til heilt eller delvis sal, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS.

Sjølve eigarskapsmeldinga blir presentert fredag klokka 12.

