Samarbeidde med Litauen i fleire månader om utvekslinga av Frode Berg

Klepsvik var den første som tok imot spiondømte Frode Berg då han kom gåande over grensa frå Kaliningrad førre fredag. I eit intervju med VG fortel den erfarne diplomaten korleis møtet med Berg var, og korleis arbeidet med å få han utveksla hadde gått føre seg.

– I fleire månader har vi samarbeidd med styresmaktene her i Litauen om utvekslinga, fortel Klepsvik til avisa.

– Eg kan stadfeste at det har vore god kontakt mellom presidenten og statsministeren vår, Erna Solberg, undervegs, seier ambassadøren vidare.

Overleveringa skjedde etter at dei siste bitane i ein spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fall på plass. Dei to spionasjedømte russarane Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko vart benåda, og deretter utveksla med Berg og to spionasjedømte litauarar i russisk fangenskap.

Samtidig som Frode Berg kryssa grenselinja frå russisk territorium til fots og med ein trillekoffert, gjekk dei to russarane i motsett retning.

– Han kom til fots over grensa, slepande på ein trillekoffert. Eg sa «du er no eit fritt menneske. Du kan dra rett heim om du vil. No bestemmer du». Det var veldig emosjonelt for Frode Berg, seier Klepsvik som beskriv den spiondømte nordmannen som ein veldig sympatisk person.

