Forfattar: EØS-avtalen førte til nei-fleirtalet i 1994

– EØS-avtalen er ein viktig del av forklaringa på at Noreg står utanfor EU, seier Lise Rye til NTB.

Ho er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU og gir i desse dagar ut boka «Norge i Europa», der ho analyserer norsk europadebatt frå etterkrigstida til i dag.

Torsdag 28. november er det nøyaktig 25 år sidan folkerøystinga der Noreg for andre gong sa nei til EU.

Rye trur at jasida kunne ha vunne viss det ikkje hadde vore for EØS.

Kronargumentet gjekk tapt

Då avtalen tredde i kraft, hadde Noreg allereie søkt om medlemskap fleire gonger. Og hovudargumentet for medlemskap var alltid at Noreg måtte sikre seg tilgang til den viktige EU-marknaden, påpeikar Rye.

– Med EØS-avtalen fekk Noreg den føreseielege og ganske likeverdige marknadstilgangen som norske politikarar hadde jakta gjennom så mange år. Men samtidig tok det brodden av tre tiår med ja-argumentasjon, seier ho.

EØS-avtalen vart underteikna i mai 1992.

– Så gjekk folkeavstemminga av stabelen drygt to år seinare. Desse åra greidde ikkje den norske jasida, med regjeringa i spissen, å bygge argumentasjon som kunne overtyde ei tilstrekkeleg mengde veljarar om at Noreg burde gå inn i EU sjølv om marknadstilgangen alt var sikra, seier Rye.

Måtte finne nye argument

Medan neisida hadde fordelen av å kunne argumentere på ein måte som var konsistent over tid, førte EØS-avtalen til at jasida måtte finne nye argument.

– Det nye hovudargumentet til jasida vart at Noreg likevel måtte bli med i EU fordi Noreg var eit land i Europa, og fordi vi burde ta del i utforminga av den politikken som vi uansett ville bli påverka av, seier Rye.

Ho legg til at ho meiner dette var eit godt argument då, og at det er eit endå betre argument i dag.

Men det heldt ikkje heile vegen inn.

I folkeavstemminga 28. november 1994 sa 52,2 prosent nei til norsk EU-medlemskap.

Trur på ny EU-debatt

I meiningsmålingar dei seinaste åra har neisida hatt endå større fleirtal. Heile 64 prosent av dei spurde sa nei til norsk EU-medlemskap i ei måling som vart gjort av Sentio for Nei til EU tidlegare i år.

Rye har likevel tru på at EU-debatten kan vakne til live igjen. Ho trur til dømes at trygdeskandalen er ei sak som kan få folk til å revurdere saka.

– Nav-saka viser at vi i Noreg ikkje har tatt nok inn over oss i kva grad vi er prega av EU-tilknytinga, og også i kva grad EØS er meir enn ein marknad. No har vi fått demonstrert at det òg er eit rettsfellesskap som gir norske borgarar rettar dei elles ikkje ville ha hatt, seier Rye.

Samtidig er samarbeidet med EU i dag mykje breiare enn EØS, påpeikar ho og viser til politisamarbeid og grensekontroll som viktige døme.

– Eg trur at viss vi tenker oss om, så er det ikkje mange som ville vore dette samarbeidet forutan.

