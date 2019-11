Arbeidsinnvandrarar kan få nasjonalt ID-kort

innenriks

– Det første som skjer er at nordmenn skal få dette nasjonale ID-kortet, men så tenker eg at det er viktig at prosessen ikkje stoppar der, seier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Han seier at det er viktig at andre som har det han beskriv som eit «aktivt forhold til Noreg» òg får ID-kortet, for å unngå svindel. Med det meiner han til dømes folk som jobbar i Noreg.

Bakgrunnen for utsegnene frå skattedirektøren er at to russarar nyleg er dømde for å ha sendt inn falske ID-dokument for arbeidarane sine, som jobba i Noreg. Dei to russarane fekk elleve månaders fengsel for å ha utgitt ukrainarar for å vere rumenarar.

– Det er fullt mogleg å lage eit system der også utlendingar som er i Noreg kan få ID-kort, og sørge for at det er sikkert, men at det òg er ein tydeleg forskjell på den norske versjonen av ID-kortet og det utanlandske, seier Holte.

Politidirektoratet, som har ansvaret for ID-kortet, skal etter planen innføre det i 2020. Dei skulle vore innførte i 2007.

(©NPK)