Forureining frå skytebaner blir truleg kartlagt

– Eg vil be Miljødirektoratet sjå på moglegheita for å kartlegge nedlagde sivile skytebaner og regulere dei aktive sivile skytebanene gjennom til dømes ei forskrift, seier han til NRK.

Elvestuen skriv i ein e-post at det er skyttarlag eller grunneigar som har ansvar for å betale opprydding av forureina grunn rundt skytebaner.

– Fylkesmannen kan om nødvendig komme med pålegg. Men mange mindre skyttarlag har ofte ikkje økonomi til å rydde opp sjølv. I mange tilfelle vil det derfor vere svært vanskeleg å pålegge skytebanene eller skyttarlaga opprydding, seier han.

Fleire politiske parti vil ha ei slik kartlegging. Kravet kjem etter NRKs sak om tonnevis med bly på avvege ved eit skyteanlegg i Bærum. Målingar i området viser eit blyinnhald som er mellom 11 og 43 gonger høgare enn øvste tillatne grense for drikkevatn. Miljøgifta stammar frå skytebanen like ved.

Ketil Kjenseth (V), som leiar Stortingets miljø- og energikomité, støttar tiltaket.

– No er det jo forbode å bruke blyhagl på skytebaner, men dette er mykje «gammal moro» som har lege lenge. Det gjer at det òg kan spreie seg meir, så det her er vi nøydde til å få ei oversikt over nasjonalt, seier Kjenseth.

