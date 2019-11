Lærarar ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal går ut i politisk streik

innenriks

Lærarane vil leggje ned arbeidet mellom klokka 14 og 16. I tillegg blir det ein demonstrasjon i Molde sentrum klokka 17 mot kuttforslag i vidaregåande skule, opplyser Utdanningsforbundet.

– Protesten er ikkje i hovudsak retta mot fylkesadministrasjonen, men mot fylkespolitikarar som er ansvarlege for den økonomiske situasjonen som fylket er i for tida, seier Nils Olav Brekke, tillitsvalt ved Ulsteinvik vidaregåande skule, i ei pressemelding, gjengitt i Sunnmørsposten.

Kutta som må gjennomførast i budsjetta for å komme à jour med underskota i rekneskapen og for å byggje dei nødvendige fonda i fylket, er, etter det lærarane forstår, så store at dette påverkar talet på timar elevane har krav på, forsvarleg undervisning og eit godt utval av fagtilbod, ifølgje Brekke.

– Utdanningsforbundet Møre og Romdal er svært bekymra over at opplæringstilbodet for elevane i vidaregåande skule blir rasert. Det blir ikkje lenger kutta til beinet, det blir kutta i sjølve beinet, skreiv forbundet i ei pressemelding tidlegare i november.

