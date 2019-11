Nav-skandalen: Kontrollkomiteen vil vite kva Hauglie visste om EU-diskusjonen i Nav

innenriks

Det kjem fram av dei siste spørsmåla som komiteen har sendt til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Det er heilt avgjerande at Stortinget får informasjon om kvar dette regelverket har vore diskutert, og om departementet har visst om det. No blir det framstilt som om ingen har høyrt noko, og det har eg vanskeleg for å tru, seier Aps Eva Kristin Hansen til Dagsavisen. Ho er saksordførar for saka i kontrollkomiteen, som no krev innsyn i mellom anna møtereferat og anna som kan gi svar på kva departementet visste.

Tysdag skal komiteen bestemme dato for ei høyring i saka.

Må svare innan torsdag

Hauglie har frist til torsdag på å svare på ei rekke nye spørsmål. Blant desse er kvifor EU-forordninga ikkje vart nemnt då Hauglie la fram forslaget om å stramme inn trygdelova i 2017, ei innstramming som er i strid med EØS-regelverket. Forslaget vart vedtatt av Stortinget.

Fleire gonger tidlegare vart forordninga diskuterte internt i Nav-systemet. I eit brev datert 7. januar 2015 retta Nav Internasjonalt – som vart lagt ned i 2016 – fleire spørsmål til Regelkontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet om korleis EUs trygdeforordning skulle tolkast og praktiserast overfor ulike grupper som får kontantytingar frå Nav.

I brevet blir det understreka at det er stort behov for fleire avklaringar. Nav Internasjonalt påpeikar òg at det ifølgje EU-regelverket ikkje er eit krav at ein må søke om å få med seg ei yting som sjukepengar ved reise eller flytting til eit anna EØS-land, men at «det skal vere vide moglegheiter til eksport av ytinga».

– Slit

– Det er av avgjerande tyding at vi får føringar på korleis nemnde problemstillingar skal behandlast. Vi får òg førespurnader frå fylkesledd som slit med same problematikk, heiter det i brevet, som er ein del av det omfattande materialet på som Hauglie tysdag førre veke overleverte til kontrollkomiteen.

Den 29. november 2017 får Nav Ytingsavdeling endå ein gong varsel om forvirring rundt EU-reglane. Denne gongen er det Nav Klageinstans som slår alarm om ulik praksis og ulike oppfatningar av korleis reglane skulle forståast.

I brevet skriv klageinstansen rett ut at det er uvisse om trygdelova sitt krav om opphald i Noreg for å få kontantytingar er i strid med artikkel 21 i EU-forordninga, som altså har forrang over norsk lov.

Brev borte

I ein annan intern e-post frå Nav Klageinstans til Nav Ytingsavdeling same dag blir det òg vist til eit brev om saka som skal ha vorte sendt frå Ytingsavdelinga til Arbeids- og sosialdepartementet 2. oktober 2017.

Dette brevet er likevel ikkje blant materialet Hauglie har overlevert kontrollkomiteen.

(©NPK)