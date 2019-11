Raudt fremmar mistillit mot Hauglie: – Ikkje eigna til å rydde opp i Nav-skandalen

innenriks

– Vi veit no ut frå det som har komme fram, at Nav-skandalen er eit resultat av ønskt politikk og uvilje mot å rydde opp, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikkje gjort det ein kan forvente av ein statsråd som får noregshistorias største rettsskandale på bordet sitt, og ikkje noko tyder på at Hauglie er eigna til å rydde opp i denne skandalen, seier han.

– For tidleg

SVs Freddy Øvstegård, som sit i Stortingets kontrollkomité, meiner derimot at det er for tidleg med mistillit no.

– Eit for dårleg forankra og for tidleg mistillitsforslag kan verke mot hensikta si og styrke Hauglie, vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer.

Samtidig meiner han at Hauglie har store forklaringsproblem.

– No skal vi sørge for å få alle korta på bordet. Vi ser ikkje frå bort noko, men jobbar no i kontrollkomiteen for å få best mogleg svar på kva som har skjedd. Hauglie har mykje å bevise i høyringa, om ho skal få bli sitjande, seier Øvstegård.

Tre grunnar

Det er særleg tre forhold som gjer at Raudt allereie no vel å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første vart praksis når det gjeld korttidsopphald i utlandet endra i mars. Då instruerte departementet Nav om ikkje å gå gjennom gamle saker, seier Moxnes.

Raudt er òg meir enn kritisk til at det gjekk fleire veker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at fleire kunne ha vorte uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkinga av regelverket. I tillegg gjekk det nesten fem veker før Riksadvokaten vart orientert.

– Hauglies tregleik har, truleg, bidratt til justismord. Så seint som 17. september vart ein mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober starta ein annan soning av ein dom som bygde på feilaktig rettsbruk. Heilt fram til 31. oktober vart fleire sitjande i fengsel, seier Moxnes.

– Politisk skandale

– At departementet aktivt setje seg imot å få full oversikt og heller ikkje umiddelbart retta opp i dei feila som hadde vorte gjort, er ein politisk skandale, meiner han.

Raudt peikar på at ingen enkelt statsråd kan lastast for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krev oppryddinga etter skandalen ei høg grad av tillit til statsråden som skal leie dette arbeidet. Men etter ei heilskapleg vurdering av ansvaret og handteringa frå statsråden meiner vi at Stortinget ikkje kan ha tillit til Hauglie, seier Moxnes.