Rundt 20 personar kontakta legevakta etter sjømatbuffé i Bodø

– Eg kan stadfeste at det laurdag kom inn så mange førespurnader frå legevakta at vi såg oss nøydde til å setje i verk tiltak, seier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til Bodøby.

Sara Sørgård, som er leiar for Havets døgn 2019, seier til NRK at ho er veldig lei seg for at så mange vart sjuke.

– Vi fekk beskjed frå fleire som hadde vorte dårlege. Deretter tok Scandic grep og kontakta Mattilsynet, som tok prøvar av mellom anna maten, seier Sørgård.

Smittevernlegen har vore involvert i saka etter at han vart kontakta av legevakta laurdag kveld.

– Det er jo ganske uvanleg at såpass mange blir sjuke samtidig. Det er sjølvsagt ei sak som har fått stor merksemd frå vår side, seier Hagen.

Festmiddagen i samband med Havets døgn vart gjennomførte torsdag kveld på Scandic Havet.

– Vi fekk melding om at det var folk som hadde vorte dårlege, og tok kontakt med Mattilsynet som kom i løpet av ein time, seier dagleg leiar Ulf Johansen ved Scandic Havet.

