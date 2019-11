SIAN-profil Arne Tumyr seier han kjem til å brenne Koranen igjen

innenriks

Laurdag for ei veke sidan sat SIAN (Stopp islamiseringen av Noreg) fyr på ein Koran under ein demonstrasjon i Kristiansand.

No seier Tumyr at han kjem til å gjere det igjen.

– Ja, absolutt. Dette er berre byrjinga på ei fridomsrørsle. Ho handlar om retten til å drive religionskritikk, seier Tumyr til Agderposten.

Han seier til avisa at det å brenne Koranen ikkje er det han har mest lyst til.

– Det eg helst ønsker, er å sitje saman med folk og diskutere argument og fakta. Men det er ingen som vil eller tør, seier Tumyr til avisa.

Han seier at grunnen til at dei brann boka var for å «vekke folket».

Det var under ein SIAN-demonstrasjon i Kristiansand laurdag 16. november at organisasjonen hadde varsla at dei kom til å brenne ein Koran. Dei fekk beskjed av politiet om at dei ikkje fekk lov. Tumyr kasta derfor eit eksemplar av Koranen i ei søppelkasse i staden.

Rett etter dette sette SIAN-leiar Lars Thorsen fyr på eit anna eksemplar av Koranen.

Fem motdemonstrantar og eitt SIAN-medlem vart frakta til politiarresten etter demonstrasjonen, mellom anna for å ha forstyrra ro og orden og for ikkje å ha etterkomme pålegget til politiet.

(©NPK)