Støre: For tidleg å konkludere om Hauglie

innenriks

Støre peikar på at saka er under gransking i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Hauglie skal svare på spørsmål som blir stilt frå Stortinget, og vi skal då vurdere dei svara når vi får dei, seier Støre til NTB.

Han meiner saka koker ned til når statsråden vart klar over at Nav var på feil kurs, og kva ho gjorde med den kunnskapen.

– Vi har sagt at det reiser seg tillitsspørsmål om når statsråden visste, og kva ho gjorde med kva ho visste. Men det er eit så alvorleg spørsmål at vi skylder alle dei som har lide urett, men også statsråden, at vi lyttar i riktig rekkefølgje, seier han.

Måndag vart det kjent at Raudt stiller mistillitsforslag mot Hauglie på grunn av Nav-skandalen.

Feiltolkinga til etaten av lova har ført til at opp mot 80 personar har vorte uskuldig dømt for trygdesvindel, medan opp mot 2.400 har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av trygdeytingar etter å ha opphalde seg i andre EØS-land.

(©NPK)