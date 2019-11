AUF vil kutte stortingslønna til 800.000 kroner

innenriks

Leiar Ina Libak i AUF har eit ferskt landsstyrevedtak i ryggen når ho no ber toppolitikarane vise moderasjon.

– Vi meiner nivået på politikarlønningane er for høgt. I ei tid med aukande uro og svekt tillit til dei politiske institusjonane, er det viktig at politikarane sjølv viser moderasjon og tar tak for å redusere avstanden mellom folk og makt, seier Libak til avisa.

Den årlege godtgjersla til stortingsrepresentantane er i dag 987.997 kroner. Statsrådar tener 1.410.073 kroner årleg.

Landsstyret i AUF foreslår å la lønnsfastsettinga følgje storleiken på grunnbeløpet, slik at stortingsrepresentantar skal tene 8G, som i 2019 utgjer 798.864 kroner, medan statsrådar skal tene 10G, som utgjer 998.580 kroner.

Eva Kristin Hansen (Ap), visepresident på Stortinget, kjem ikkje ungdomspartiet i møte.

– Dei siste åra har stortingslønna følgt gjennomsnittleg lønnsvekst etter tilråding frå lønnskommisjonen. Dette har vi følgt, seier Ap-representanten.

