Børge Ousland på polekspedisjon blir henta ut med forskingsskip

Ousland og Horn forlét Nome i Alaska med seglbåt 25. august og kom til iskanten 12. september. Sidan har dei gått på ski over isen.

Planen var at dei skulle hentast med seglbåt ved iskanten nord for Svalbard. Talsperson for ekspedisjonen Lars Ebbesen seier til NRK at dei vil bli henta ut av Norsk polarinstitutts forskingsskip Lance i staden fordi det er ei sikrare løysing.

– Vi har ikkje kontroll på isen, og sikkerheita går føre alt. Børge har sjølv vore med på å gjere avtalen med Lance frå satellittelefonen sin. Dette er nok første gong nokon bookar eit skip direkte frå iskanten, seier Ebbesen.

Lance ligg i hamn i Tromsø, og tysdag morgon set båten kursen nordover for å hente polfararane ut.

– Hadde det vore tryggare og greiare, hadde vi ikkje bedt om Lance. Det har aldri vore gjort før, at polfararar kjem av isen med båt på denne måten. Med vêrforholda og ein istjukkleik som dei ikkje har kontroll på, har vi måtta tenkje eit skritt lenger, seier talspersonen til NRK.

Polfararane skulle eigentleg nå målet i midten av november. På grunn av klimaendringane er isen mykje tynnare enn vanleg, har Ebbesen tidlegare uttalt.

Seglbåten som opphavleg skulle hente dei, reiser den òg, slik at temaet har to moglegheiter.

Også polfararane Aleksander Gamme, Bengt Rotmo og Knut Espen Solberg er om bord på Lance for å kunne hjelpe dei to som snart skal hentast ut.

