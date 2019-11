Black Friday mest populært blant unge

innenriks

Verken inntekt eller utdanning har tyding for kven som handlar på Black Friday. Den mest utslagsgivande faktoren er alder, ifølgje ein studie frå Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Ei av årsakene til dette er at varene som blir selde og marknadsførte, er varer som vender seg til eit yngre publikum, som elektronikk.

Svært få nordmenn over 67 år handla på handelsfredagen i fjor, medan litt over halvparten av folk i 20- og 30-åra handla.

Kvinner handla meir enn menn. Ein viktig motivasjonsfaktor for handlande nordmenn var «å handle for andre», som barn eller andre familiemedlemmer.

TV-bilde av elleville kundar som stormar inn i butikkar på jakt etter supertilbod, kan få ein til å tenke at mykje er impulskjøp av det som blir handla. Men dette er berre ein myte, ifølgje forskarane.

– Funna våre indikerer at kjøp i stor grad er planlagt, at ein kjøper det ein treng og at ein ønskte å gjere eit godt kjøp. Om lag ein tredel av kjøpa var julegåver, seier SIFO-forskar Arne Dulsrud i ein kommentar til undersøkinga.

Fleire kundar handlar på nett enn på kjøpesenter på Black Friday, og ein vanleg handlekorg inneheld varer for 1.835 kroner, ifølgje studien.

