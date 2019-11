DNB risikerer å bli granska for kvitvasking i USA

innenriks

Islands største fiskeriselskap Samherji skal ha brukt DNB for å sluse pengar via skatteparadis, og til ein afrikansk tenestemann som eig eit selskap i Dubai. Tidlegare i november sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv at saka er alvorleg, og at dei ikkje kan sjå bort frå at dei har vorte misbrukte.

Jussprofessor Tina Søreide ved Noregs handelshøgskole trur det er ein risiko for at amerikanske styresmakter vil granske DNBs rolle i mogleg kvitvasking.

– Dei veit nok om saka, og dei vurderer langt fleire saker enn dei faktisk går vidare med for etterforsking. Typisk held dei ei etterforsking skjult fram til dei annonserer offentleg at ho går føre seg. Dermed kan det gå ei stund før vi får vite kva som skjer her, seier Søreide til Dagens Næringsliv.

Også Fredrik Berg, eigar og advokat i advokatfirmaet Fend, meiner at DNB risikerer å bli etterforska. Han seier handlingane ikkje treng å vere knytt til USA for at dei etterforskar og forfølgjer denne typen saker viss vilkåra elles er oppfylte.

Verken det amerikanske Finanstilsynet eller FBI vil kommentere saka overfor DN.

– Vi er i kontinuerleg dialog med finansstyresmaktene i alle marknader der vi opererer. Vi har gjort relevante tilsyn oppmerksame på denne saka, også i USA, seier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

(©NPK)