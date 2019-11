Færre mellombels tilsette på høgskular og universitet

innenriks

Universitet og høgskular har framleis ein langt større del mellombels tilsette enn snittet for arbeidslivet. Men tal frå Norsk senter for forskingsdata (NSD) viser at delen er på veg ned.

Delen har falle kvart år dei siste åra bort sett frå i 2011, då han gjekk marginalt opp. Frå 2018 til 2019 gjekk delen ned med 1,2 prosentpoeng til 13,7 prosent.

Iselin Nybø (V), minister for forsking og høgare utdanning, er glad for at tala går i riktig retning.

– Samtidig går det for sakte, og det er altfor store variasjonar mellom institusjonane. For nokre går det til og med i feil retning, seier Nybø i ei pressemelding.

Delen mellombels tilsette auka ved ni institusjonar i 2019. Samisk høgskole har den høgaste delen med 29,7 prosent mellombels tilsette.

Ei eiga arbeidsgruppe er no oppnemnd for å sjå nærare på problemet. Arbeidsgruppa skal levere ein rapport med forslag til nye tiltak til Kunnskapsdepartementet innan utgangen av året.

– Når eg får rapporten, vil eg ta ei vurdering på kva som blir neste steg, seier Nybø.

